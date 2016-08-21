«Шахтер» будет единственным украинским клубом в FIFA 17

Несмотря на многочисленные просьбы поклонников украинского футбола, компания EA Sports, выпускающая ежегодный футбольный симулятор FIFA, не включит украинскую премьер-лигу в игру и в этом году. Из украинской лиги игрокам будет доступен лишь донецкий «Шахтер», который будет доступен для товарищеских матчей и Лиги чемпионов.

Напомним, что РФПЛ, которая входит в число доступных лиг начиная с FIFA 10, будет присутствовать и в FIFA 17. Выход игры в России запланирован на 29 сентября.