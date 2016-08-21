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«Шахтер» будет единственным украинским клубом в FIFA 17

21 августа 2016, 14:54
5

Несмотря на многочисленные просьбы поклонников украинского футбола, компания EA Sports, выпускающая ежегодный футбольный симулятор FIFA, не включит украинскую премьер-лигу в игру и в этом году. Из украинской лиги игрокам будет доступен лишь донецкий «Шахтер», который будет доступен для товарищеских матчей и Лиги чемпионов.

Напомним, что РФПЛ, которая входит в число доступных лиг начиная с FIFA 10, будет присутствовать и в FIFA 17. Выход игры в России запланирован на 29 сентября.

Источник: ua.tribuna
Украина. Премьер-Лига Шахтер
Комментарии (5)
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Kuban-Krasnodar
1471780694
Зрада
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Grelas
1471780991
Уже бомбит у скачущих.
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Бабыта
1471846098
Пока в этой и соседних странах не начнут массово покупать лицензионку - никто и не будет прислушиваться к мнению наших игроков... Смысл делать что-то по запросам тех, кто не приносит доход
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