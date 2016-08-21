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  • Рейнгольд: «Краснодар» не уступает «Спартаку» по составу, но там собраны «джентльмены», играющие по настроению»

Рейнгольд: «Краснодар» не уступает «Спартаку» по составу, но там собраны «джентльмены», играющие по настроению»

21 августа 2016, 13:12
10

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром», отметив, что команды равны по силам.

– Разве «Краснодар» укомплектован хуже «Спартак»?

– Нет. По составу он не уступает. Но там собраны «джентльмены». Играют по настроению. Не умеют переламывать себя. Если игра не пойдет, могут выдать невыразительный матч, как это было с «Крыльями Советов». Команда настроения, я на такие не ставлю.

– Накануне матча кого вы считаете фаворитом?

– «Спартак». Не потому что он сильнее, а потому что он играет дома. Команды похожи по стилю и уверен, что все с большим нетерпением ждут игру, чтобы увидеть много красивых комбинаций. Такой футбол хотят видеть все. Причем обе команды не умеют играть в обороне и делают акцент на атаку. Футбол обещает быть привлекательным. Интересно, чья атака окажется сильнее.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (10)
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RedWhiteFanS
1471775119
А эксперт в этот раз прав по суждению. А жизни посмотрим
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Аид666
1471775719
ой, а Спартак не от настроения))) а от фарта банального)
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Андрей Ермошин
1471778074
В Краснодаре играют джентльмены, которым честь клуба не пустая фраза, а в Спартаке в данный момент в большинстве своем играют те, у которых бабло на первом месте, вот и вся разница.
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time_killer
1471779533
Если Краснодар команда настроения, тогда я даже не знаю как назвать Спартак! Циркачи
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Беспринципный Дима
1471780767
Вынесем сегодня быков 100% Промес, Комбаров 2:0
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sergan113
1471784668
А какой у спартака стиль,а?
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MURAD F. A.
1471787930
свинья быку не конкурент
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