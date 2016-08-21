Рейнгольд: «Краснодар» не уступает «Спартаку» по составу, но там собраны «джентльмены», играющие по настроению»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром», отметив, что команды равны по силам.

– Разве «Краснодар» укомплектован хуже «Спартак»?

– Нет. По составу он не уступает. Но там собраны «джентльмены». Играют по настроению. Не умеют переламывать себя. Если игра не пойдет, могут выдать невыразительный матч, как это было с «Крыльями Советов». Команда настроения, я на такие не ставлю.

– Накануне матча кого вы считаете фаворитом?

– «Спартак». Не потому что он сильнее, а потому что он играет дома. Команды похожи по стилю и уверен, что все с большим нетерпением ждут игру, чтобы увидеть много красивых комбинаций. Такой футбол хотят видеть все. Причем обе команды не умеют играть в обороне и делают акцент на атаку. Футбол обещает быть привлекательным. Интересно, чья атака окажется сильнее.