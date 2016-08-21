Ловчев: «В моменте с голом Еременко Кокорин в носу ковырялся. И ведь контрактов хороших себе требует»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина в матче 4-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:1).

«Когда-то Кокорину сказали, что он великий, забивной и вообще надежда 2018 года. Даже Капелло ведь говорил, мол, ЧМ-2018 станет турниром Кокорина. Только вот парню не сказали, что если он возвращается в свою штрафную, то должен играть на подборе и накрывать удары соперника. А он стоял, извиняюсь, в носу ковырял, когда забивал Еременко. Это просто безобразие.

И ведь требуют люди хороших контрактов себе. Так, может, прописывать в них, что если из-под Кокорина забили мяч, а он сам ничего впереди не показал, то минус миллион из зарплаты? Уже, если честно, тот молодой Кокорин все сильнее забывается», – сказал Ловчев.