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  • Ловчев: «В моменте с голом Еременко Кокорин в носу ковырялся. И ведь контрактов хороших себе требует»

Ловчев: «В моменте с голом Еременко Кокорин в носу ковырялся. И ведь контрактов хороших себе требует»

21 августа 2016, 00:17
44

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина в матче 4-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:1).

«Когда-то Кокорину сказали, что он великий, забивной и вообще надежда 2018 года. Даже Капелло ведь говорил, мол, ЧМ-2018 станет турниром Кокорина. Только вот парню не сказали, что если он возвращается в свою штрафную, то должен играть на подборе и накрывать удары соперника. А он стоял, извиняюсь, в носу ковырял, когда забивал Еременко. Это просто безобразие.

И ведь требуют люди хороших контрактов себе. Так, может, прописывать в них, что если из-под Кокорина забили мяч, а он сам ничего впереди не показал, то минус миллион из зарплаты? Уже, если честно, тот молодой Кокорин все сильнее забывается», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Кокорин Александр Ловчев Евгений
Комментарии (44)
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Warrior God
1471728321
Ковырялся в носу перед этим поковырявшись в ж,ну типичный бомж.
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Garrincha58
1471728325
если бы не лимит Кокошка сейчас бы играл в ФНЛ вместе со своим Динамо и не в носу ковырялся а в ж*пе, а так 3.5 ляма евриков имеет и в х*й не дует
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jinhae
1471735823
может он плохо играет из-за низкой зарплаты?
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vovan55
1471753997
пробку от шампанского выковыривал...
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ДСА
1471756560
От Ловчева можно услышать только критику.
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Аристократ Олжик
1471758362
По поводу того, что надо минусовать миллион за бездарно проведенный матч, это мысль очень хорошая. А вообще классно было бы, сделать зарплату по 10 000 евро за матч и бонусы . . . Сухой матч, количество голов, голевая передача, отбитый пенальти и т.д. Сделать огромное количество бонусов, и за каждый бонус по 500-1000 евро сверху . . . Хочешь 10 лямов в год, зарабатывай бонусы . . . Вот тогда бы футбол стал снова интересным, и не было бы этой игры 1-0 на удержание счета, даже на 90 минуте носились бы по полю, словно только что игра началась . . .
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АртурZaСМ
1471758395
Да Кокорин дно полнейшее... Я всё боялся, чтобы Спартак на него глаз не положил. Хорошо Зенит подсуетился...
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valike35
1471758483
а че напрягаться ему, мячик крутится лавеха мутится
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Фан666
1471759311
Да не надо у Коки ничего минусовать. Нужно просто всё конфисковать и выслать из страны как морального разложенца, позорящего свою страну. Пусть за границей и покрутиться.
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AlMann
1471765399
Один придурок высказался про другого.
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