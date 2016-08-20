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Шатов: «У «Зенита» немножечко не получается»

20 августа 2016, 20:55
4

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал результат матча 4-го тура Премьер-лиги против ЦСКА (1:1)

– Тяжелая игра, тяжелый соперник. Обидный первый гол – планировали иначе начать матч, но пришлось отыгрываться. У всех у нас немножко не получается, значит надо работать, работать и работать. Только через работу можно добиться успеха. Хорошо, что нашли в себе силы, чтобы отыграться. В первом тайме были момент, но соперник хорошо и защищался, и контратаковал. Так что, считаю, ничья – закономерный результат.

– ЦСКА чем-то удивил?

– ЦСКА долгое время играет одним и тем же составом, у них не меняется тренер. Все знают, в какой футбол играют армейцы – нужно лишь подстроиться, лишить их козырей и реализовывать моменты. Во втором тайме мы владели преимуществом, хотели забить, но, может быть, спешили, последний пас нас подводил... До ворот доходим, но в конце все время чего-то не хватает.

– ЦСКА не меняется, но вы меняетесь. В чем различия между «Зенитом» прошлого сезона и нынешним?

– Теперь мы всей командой атакуем, вперед подключаются крайние защитники. Раньше был Халк, который брал инициативу на себя, но сейчас такого футболиста у нас нет. Стараемся быстрее выходить из обороны в атаку, придумывать что-то у чужой штрафной, потому что без импровизации никуда. Думаю, это будет сложный чемпионат – многие будут бороться за победу. Главное – работать, не посыпать голову пеплом, ведь мы «Зенит», и неважно, кто играет против нас. Мы всегда должны играть на победу. Тем более, у нас такие замечательные болельщики, спасибо им за поддержку.

– Возвращение Дзюбы поможет подтянуть реализацию?

– Он хорош. У него высокий рост и при этом отличная техника. Ему нужно набрать кондиции, сейчас он вернулся и, думаю, у нас появится вариативность в атаке.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Шатов Олег
Комментарии (4)
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vladik12
1471718012
У тебя лично не получается. Совсем чутье скорости атаки утратил. Такое ощущение, что происходит деградация головного мозга - он думает медленнее.
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alp
1471723860
без халка кокшин, шатов дзюба и смольников - посредственности из онджы, спортака и еще какой то шняги
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Бриг
1471725427
щатов! что за игра? все время назад, все передачи мимо - почему этого игрока не заменили во втором тайме? вообще - когда последний раз отдал голевую или хотя бы пробил по воротам? ПОЗОР!
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BAIv
1471769438
и особенно у тебя деревяшка
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