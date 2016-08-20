Витсель: «Готов быть новым лидером «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель после матча 4-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:1) заявил, что готов быть новым лидером сине-бело-голубых.

«Летом ушел наш лидер – Халк. Я готов быть новым лидером «Зенита», но, повторюсь, наш футбол очень изменился, теперь мы делаем акцент на командную игру. Сегодня ЦСКА выглядел сильнее, чем в матче за Суперкубок месяц назад. В этой встрече мы не смогли оказать достаточного давления на соперника во втором тайме, чтобы выиграть. Ничья намного лучше, чем поражение.

Если мы хотим стать чемпионами, «Зениту» нужно выигрывать как можно больше матчей, особенно дома, но сегодня важно было не проиграть», – сказал Витсель.