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Витсель: «Готов быть новым лидером «Зенита»

20 августа 2016, 20:40
14

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель после матча 4-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:1) заявил, что готов быть новым лидером сине-бело-голубых.

«Летом ушел наш лидер – Халк. Я готов быть новым лидером «Зенита», но, повторюсь, наш футбол очень изменился, теперь мы делаем акцент на командную игру. Сегодня ЦСКА выглядел сильнее, чем в матче за Суперкубок месяц назад. В этой встрече мы не смогли оказать достаточного давления на соперника во втором тайме, чтобы выиграть. Ничья намного лучше, чем поражение.

Если мы хотим стать чемпионами, «Зениту» нужно выигрывать как можно больше матчей, особенно дома, но сегодня важно было не проиграть», – сказал Витсель.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Витсель Аксель
Комментарии (14)
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алекс88
1471716800
Контракт продли для начала лидер кучерявый
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sold93
1471717352
Витсель: "Готов быть следующей продажей Зенита"
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Zeff
1471718266
Лучше продать этого чёрта заморского.
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AlMann
1471718502
Ты же вроде в Юве хотел?
Ответить
Вомбат
1471718689
То-то ты пешком сегодня ходил, лидер, а процент брака, хоть ты и играл, ка всегда, поперек, был выше чем обычно. Раньше хоть единоборства выигрывал и пасы сопернику не делал. Сейчас просто ждешь перехода в Ювентус через год.
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mixon73
1471719821
Злые вы!!!!!!!!! У парня может мотивация появилась!
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Георгий 07 01 93 рус
1471723233
Лидером бомжей,бабки кончатся и улетишь ты быстро)))хотя бы в какой нибудь кпр...:)
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alp
1471723335
нынешний Зенит - сборище пресыщеных жирножопых мудозвонов... еслиб вместо них поставить таких как я - ничего бы не поменялось в результатах, зато в отдаче на поле все бы охерели о нашем мастерсвте.... бесят педики типа жеркова или какорена на поле...
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Бриг
1471726167
Чтобы стать лидером нужно играть хотя бы как в прошлом сезоне. Пока витсель - пародия на самого себя.
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baltica
1471761413
Чё не берут никуда?
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