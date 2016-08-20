Гвардиола: «Я счастлив работать с игроками, которые собраны в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Сток Сити» (4:1) в поединке второго тура АПЛ отметил, что счастлив иметь в составе своей команды таких высококвалифицированных игроков.

«Я осознаю, какие качественные игроки собраны в моей команде. Поэтому могу сказать, что я счастливчик. Они могут бороться друг за друга до самого конца. Сегодня мы сыграли одну из сложнейших гостевых встреч сезона. Во второй половине игры у нас было достаточно моментов, не хватало лишь завершающего паса. Все в порядке, мы продолжим прогрессировать», – сказал Гвардиола.