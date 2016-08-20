Траоре, Головин и Тошич – в атаке ЦСКА на матч с «Зенитом»

«Зенит» и ЦСКА определились со стартовыми составами на игру четвертого тура РФПЛ.

Зенит: Лодыгин, Смольников, Гарай, Нету, Кришито, Гарсия, Маурисио, Витсель, Жирков, Кокорин, Шатов.

Запасные: Кержаков М., Рудаков, Анюков, Джорджевич, Рязанцев, Кержаков А., Ломбертс, Юсупов, Мак, Жулиано, Дзюба.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Игнашевич, Щенников, Дзагоев, Вернблум, Тошич, Еременко, Головин, Траоре.

Запасные: Чепчугов, Березуцкий А., Набабкин, Натхо, Ионов, Миланов, Страндберг.