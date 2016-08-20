Ловчев: «У ЦСКА и «Зенита» нет атаки»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и ЦСКА, отметив, что обеим командам не хватает мощи в атаке.

«Что касается ЦСКА, чемпионат команда начала ни шатко, ни валко. Не хватает азарта, но при этом команда набирает очки. Но в этом матче азарт будет. Вспомнятся поражения в финалах Кубка, Суперкубка… Но, думаю, ЦСКА не победит – скорее всего будет ничья. У армейцев, как, кстати, и у «Зенита» нет атаки.

Но если у Питера нападение просто не отлажено, то у ЦСКА Траоре не вписывается в команду. Он своеобразный игрок. Если Муса сам убегал и забивал, в том же ключе действовал Думбия, то Траоре сам себе моменты не создает. И для него не особенно... Честно говоря, не особо был восхищен Траоре и когда он в «Кубани» и «Анжи» играл. Какими-то яркими моментами он там не запомнился», – сказал Ловчев.