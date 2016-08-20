Зидан: «Реал» больше не будет покупать игроков, меня устраивает нынешний состав»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что доволен имеющимся составом и не собирается приобретать новых игроков в том случае, если больше никто из футболистов не покинет «сливочных» в течение нынешнего трансферного окна. Также французский специалист рассказал о ходе подготовки к началу сезона в чемпионате Испании.

«Если никто «Реал» больше не покинет, то в команде однозначно не будет новых игроков. Меня полностью устраивает тот состав, который есть.

Мы осознаем, что должны хорошо провести старт сезона, который имеет невероятную важность. Ожидаю непростой игры с «Реалом Сосьедад», но мы к готовы к ней.

Сроки возвращения в строй Роналду и Бензема пока не определены. Криштиану уже работает с мячом, это хороший знак. Он хочет поскорее восстановиться. Рад, что он начал тренироваться.

С Каримом ситуация выглядит иначе, он лишь начал беговые упражнения. Мне не нужно, что бы он постоянно находился между футбольным полем и лазаретом. Ждем его абсолютно полного восстановления. Аналогичное отношение мы проявляем ко всем нашим футболистам», – сказал Зидан.