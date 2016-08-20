Гинер: «Официальное открытие «Арены ЦСКА», возможно, проведем в следующем году»

Президент ЦСКА Евгений Гинер подтвердил, что дебютный поединок на новой арене красно-синих состоится 10 сентября в рамках шестого тура РФПЛ с «Тереком». При этом глава армейского клуба подчеркнул, что официальное открытие стадиона состоится позже.

«Первый матч, если ничего не случится, мы сыграем на нашем новом стадионе 10 сентября. Но вы знаете, я все равно буду просить приехать «Челси». Может, это мы сделаем в следующем году. Хочу сделать праздник для болельщиков. После неофициального открытия через какое-то время сделаем официальное открытие, – сказал Гинер.