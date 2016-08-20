Веденеев: «В ЦСКА и «Зените» собраны лучшие игроки российского чемпионата»

Экс-футболист «Зенита» Сергей Веденеев считает, что петербуржцам стоит избегать тактики выхода из обороны через вратаря и короткий пас в поединке четвертого тура РФПЛ против ЦСКА. Также ветеран подчеркнул, что в составе обеих команд собраны самые лучшие игроки российского чемпионата.

«Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш экспериментировал, используя при выходе из обороны голкипера и короткий пас, а затем признал эту тактику неудачной. Мирча Луческу решил повторить эксперимент, и он вновь не удался. В матче с ЦСКА к нему просто не стоит возвращаться. Думаю, что в стартовом составе «Зенита» точно появится Жулиано, но вопрос – вместо кого? В остальном, думаю, что состав будет схож с тем, который мы видели в матче с «Ростовом».

Встреча такого уровня, как «Зенит» – ЦСКА – это русское Эль Класико, потому что в этих командах собраны лучшие россияне и легионеры нашего чемпионата. Подобные матчи при любых раскладах всегда получаются очень интересными. Думаю, что встреча закончится ничьей», – сказал Веденеев.