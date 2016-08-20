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  • Широков: «В «Зените» был Халк. А теперь свалить ответственность в случае чего уже не на кого»

Широков: «В «Зените» был Халк. А теперь свалить ответственность в случае чего уже не на кого»

20 августа 2016, 11:30
14

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков назвал одну из основных, по его мнению, причин неудачного старта питерского клуба в новом сезоне.

«Проблема, как мне кажется, в том, что в «Зените» был человек, который в трудный момент мог взять на себя инициативу и все решить. А теперь за результат приходится отвечать всем. Свалить ответственность в случае чего уже не на кого. Мол, у нас есть условный Халк, отдадим ему мяч, и он все сделает. Теперь, чтобы команда побеждала, каждый должен решать свои эпизоды», – заявил Широков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Широков Роман
Комментарии (14)
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FCZenit1990
1471683172
Рома скамейку драй почаще и ротик закрой
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Андрей Ермошин
1471683840
В любой, даже самой заштатной команде, должен быть лидер, способный повести за собой остальных. На данный момент, в Зеньке лидера, как такового, нет, каждый тянет одеяло на себя, отсюда и результат - каждый матч дается с потугами, и, если бы не помощь наших славных арбитров, место команды было бы в зоне вылета.
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DMITRY26
1471686575
Поэтому от вас толку нет на поле, каждый должен ,,умирать" на своей позиции. Профессионалы-это не про вас.
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mik1954
1471686947
А ни кто ни на кого и не сваливал ответственность, выигрывали все и проигрывали тоже, просто Халк был лучшим...
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Молчуновский
1471687955
Широков: «В «Зените» был Халк. А теперь свалить ответственность в случае чего уже не на кого, меня ведь тоже нет.»
Ответить
rubinovyi2
1471690193
Луческу быстро найдет,на кого свалить.
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multiscan
1471690282
Ну, не может Рома жить без болтологии!
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subbotaspartak
1471690318
Завидки берут, что тебя забывают, А Халка добром до сих пор вспоминают. Кто сколь заработал, тот столь получает, А в зените никто теперь не отвечает За счёт, за игру, всё у них в бардаке... Прикинь: и похожее всё в Спартаке.
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Legioner-05
1471692216
Что то совсем не радует цыган
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alp
1471695106
да широков виноват, епта
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