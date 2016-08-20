Широков: «В «Зените» был Халк. А теперь свалить ответственность в случае чего уже не на кого»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков назвал одну из основных, по его мнению, причин неудачного старта питерского клуба в новом сезоне.

«Проблема, как мне кажется, в том, что в «Зените» был человек, который в трудный момент мог взять на себя инициативу и все решить. А теперь за результат приходится отвечать всем. Свалить ответственность в случае чего уже не на кого. Мол, у нас есть условный Халк, отдадим ему мяч, и он все сделает. Теперь, чтобы команда побеждала, каждый должен решать свои эпизоды», – заявил Широков.