Ловчев: «У «Рубина» нет игры»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об игре «Рубина» на старте РФПЛ. Отметим, что после четырех туров казанский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России 13-е место.

«У «Рубина» нет игры – вот, что самое главное. И у меня создается впечатление, что главный тренер Грасия не знает, кого ставить, начинает дергаться. Понимаете, нельзя играть аккуратно на своем поле, тем более набрав иностранцев. Они должны показывать товар лицом, чем-то запоминаться, что-то яркое показать. Где это все? Где?» – сказал Ловчев.