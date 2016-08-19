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Каррера провел закрытую встречу с болельщиками «Спартака»

19 августа 2016, 22:18
27

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера провел закрытую встречу с болельщиками красно-белых. Об этом в интервью «Лайфу» рассказал один из активных фанатов.

«Через некоторое время после официальной пресс-конференции на стадионе мы встретились с Каррерой. Впечатление осталось положительное от общения, но наше настроение все будет зависеть от дальнейших результатов. У меня есть универсальная фраза: «Будем надеяться». Встреча была закрытая, поэтому всего рассказать не могу, но мы объяснили Каррере, да и сам он это знал, в какой клуб он пришел, рассказали, какие болельщики и сколько надежд на положительный результат. Но я так понял, что он человек в теме.

Разговаривали около часа, мы прекрасно понимали, что новому тренеру нужно работать, и его отпустили. Хотелось бы призвать болельщиков «Спартака» поддерживать клуб, а то такое впечатление, что в социальных сетях собрались одни враги красно-белых. Постоянно льют грязь на ветеранов, на тех, кто имеет свое мнение. Люди как с цепи сорвались. Настоящий болельщик определяется в горе», – сказал болельщик.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (27)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Беспринципный Дима
1471634544
Только в горе мы больше 10 лет
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life85
1471635476
я вообще нейтрально отношусь к"околофутболу" но пиз*ец как бесит когда вы лезите в футбол...тренер и без вас под "пресом",а тут вообще пипец...Т.е. к Федуну вы не ходите,а тренеров и игроков вы пресуете(хоть и морально)?Что за бред?
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семенчик
1471637828
Удачи тебе итальянец! Буду верить!!!!
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mgordeev
1471638412
А у Аленичева были встречи с болельщиками? Или у него яиц не хватало для подобных встреч? Карерре респект. Сразу видно - мужик.
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NEMETSRUS
1471648409
да надежда умирает последней но не в этомслучае
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Maxim Nik
1471666010
Вперёд Спартак!
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Байкал-Сибирь
1471676170
Я конечно не болельщик Спартака,но желаю удачи Итальянцу.
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agrmark
1471679155
Друзья! Прежде чем, осуждать, давайте подождем результаты работы М.Карреры. Главному тренеру и Спартаку удачи!!!
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Bobafett
1471680099
Заебали эти вечные ЗАВТРАки!
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PoMka31
1471680737
Остается только пожелать удачи Каррере
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