Каррера провел закрытую встречу с болельщиками «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера провел закрытую встречу с болельщиками красно-белых. Об этом в интервью «Лайфу» рассказал один из активных фанатов.

«Через некоторое время после официальной пресс-конференции на стадионе мы встретились с Каррерой. Впечатление осталось положительное от общения, но наше настроение все будет зависеть от дальнейших результатов. У меня есть универсальная фраза: «Будем надеяться». Встреча была закрытая, поэтому всего рассказать не могу, но мы объяснили Каррере, да и сам он это знал, в какой клуб он пришел, рассказали, какие болельщики и сколько надежд на положительный результат. Но я так понял, что он человек в теме.

Разговаривали около часа, мы прекрасно понимали, что новому тренеру нужно работать, и его отпустили. Хотелось бы призвать болельщиков «Спартака» поддерживать клуб, а то такое впечатление, что в социальных сетях собрались одни враги красно-белых. Постоянно льют грязь на ветеранов, на тех, кто имеет свое мнение. Люди как с цепи сорвались. Настоящий болельщик определяется в горе», – сказал болельщик.