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Бубнов: «За Бердыева сейчас идет торг, как на рынке»

19 августа 2016, 20:02
23

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о дальнейшем будущем бывшего главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева, в услугах которого были заинтересованы «Спартак» и «Локомотив».

«Что же касается Курбана Бердыева, с которым «Спартак» не договорился, то есть информация, что за время работы в «Рубине» этот специалист «освоил» миллиард долларов! При этом он имел доступ ко всем финансам и трансферам, чего в нормальных клубах быть не должно! Получается, у Бердыева был просто такой дополнительный бизнес. Этот тренер не хочет быть просто тренером, он хочет все контролировать и везде иметь своих людей. Но за Бердыева сейчас идет торг, как на рынке! За него ведь якобы борется и «Локомотив», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Бердыев Курбан Бубнов Александр
Комментарии (23)
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талхк
1471626372
в итоге как карпин уйдет на матч тв работать)))))
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Бестолковый
1471627777
Если освоил миллиард, то это еще не значит что украл. Это значит что была выделена сумма на нужды, которая освоена по назначению. А вот московские клубы осваивают не меньше, результат где? Где освоенное Динамо? Если за тренера идет торг, значит он имеет ценность как специалист. В отличии от Аленичева, Слуцкого и прочих клубных подкоблучников. Я считаю что это правильно когда главный тренер решает с кем ему играть, Бубнов херню прогнал. А за претензии его по поводу воровства Бердыева, Бубнову было бы не плохо ответить. Так сказать за гнилой базар.
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Бестолковый
1471627907
Бубнов- человек .овно.
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кошмарик
1471629934
Санек! а вот ты даже с доплатой никому не нужен.. с чего бы это? ты же аналитеГ..
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ilichkadr
1471630835
На счет того, что Бердыев «освоил» миллиард долларов- понятие относительное. Кому достались "освоенные" - Бердыеву? Чушь собачья.............
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Вомбат
1471630969
Бубнов, у вас просто жалкая фантазия. Какой там миллиард? Бердыев триллион долларов освоил. Он вообще самый богатый человек на планете.
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Chesn0k
1471631492
может уж и не миллиард, но убрали бердыева из рубина вместе со всеми его людьми не по его воле. и систему рубина после этого настраивали ещё несколько лет, до сих пор настраивают.
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bset
1471633146
Что бы там ни было, он при скромных финансах выжимает результат, а это главное.
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prtcs
1471633416
Бердыев ведет себя, как проститутка. Задолбал своими переходами.
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vladimir-7
1471673320
Бердыр никому не нужен и точка. Может переезжать на свою историческую родину и там тренировать маленьких туркменов.
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