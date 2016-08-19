Бубнов: «За Бердыева сейчас идет торг, как на рынке»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о дальнейшем будущем бывшего главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева, в услугах которого были заинтересованы «Спартак» и «Локомотив».

«Что же касается Курбана Бердыева, с которым «Спартак» не договорился, то есть информация, что за время работы в «Рубине» этот специалист «освоил» миллиард долларов! При этом он имел доступ ко всем финансам и трансферам, чего в нормальных клубах быть не должно! Получается, у Бердыева был просто такой дополнительный бизнес. Этот тренер не хочет быть просто тренером, он хочет все контролировать и везде иметь своих людей. Но за Бердыева сейчас идет торг, как на рынке! За него ведь якобы борется и «Локомотив», – сказал Бубнов.