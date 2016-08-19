Зобнин: «В «Спартаке» все понимают, что хочет от нас Каррера»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением об особенностях работы с новым главным тренером московского клуба Массимо Каррерой.

«Мы еще мало времени тренируемся с Каррерой. В принципе очень большое внимание уделяется тактике, игре в обороне, но и про атаку не забываем. Наигрываем какие-то вещи в зависимости от того, с кем будем дальше играть.

Понимаем, что хочет от нас Каррера. Конечно, еще не на сто процентов знаем, как нам играть, но думаю, что со временем, с тренировками поймем и будем выполнять всего его установки», – сказал Зобнин.