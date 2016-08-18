Глава ФНЛ: «Может быть, это Газзаеву нужна подстраховка?»

Глава ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал свое выдвижение на пост президента РФС, а также заявления Валерия Газзаева, который предположил, что несколько кандидатов идут на выборы в связке.

– Меня выдвинули уважаемые региональные федерации и клубы. При этом, как вы знаете, я уже пять лет руковожу ФНЛ. Я знаю неплохо проблемы региональных федераций и команд. В итоге посчитал нужным пойти на выборы.

– Но это как-то неожиданно. Вы же не декларировали свою программу, реформы...

– Вы знаете, о реформах иди даже революциях говорит пока только Валерий Георгиевич Газзаев. С удивлением прочитал сегодня его заявление, в котором хватает несостыковок, как, впрочем, во всей его программе реформирования российского футбола. Даже не хочется комментировать его слова, что я и Сергей Геннадьевич Прядкин идем на выборы в какой-то там связке... Может быть, это Валерию Георгиевичу нужна подстраховка?