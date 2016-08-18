КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 220 тысяч рублей за поведение болельщиков

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» получил штраф в размере 220 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче третьего тура чемпионата России с «Рубином» (1:1).

«По матчу «Рубин» – «Спартак». С 1 по 90-ю минуту на ограждении сектора гостей постоянно находились более 50 человек. Мы применили статью 117 Дисциплинарного регламента – неправомерные действия зрителей, которые создавали угрозу собственной безопасности и здоровью окружающих. Это первое нарушение «Спартака» и мы наказали клуб на 100 тысяч рублей.

За использование и бросание болельщиками «Спартака» пиротехники, клуб еще на 120 тысяч рублей, – отметил Григорьянц.