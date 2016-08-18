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  • Луческу: «Зенит» пока далек от того, каким бы я хотел его видеть»

Луческу: «Зенит» пока далек от того, каким бы я хотел его видеть»

18 августа 2016, 16:53
4

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура чемпионата России с ЦСКА.

— Для вас имеет принципиальное значение встреча с ЦСКА? Или это просто очередная игра?

— Это просто матч чемпионата. Он только начался, впереди еще очень долгий путь. Тем более, всем понятно, что мы меняем стиль игры команды, организацию, саму подготовку. Не будем забывать, что по большому счету четыре футболиста из тех, кто был в составе в прошлом году, сейчас по разным причинам не выходят на поле. Я разговаривал с руководством клуба и говорил о том, что я нуждаюсь в двух россиянах. Над этим мы и работаем. Чтобы было больше возможностей принимать определенные решения, чтобы я не был зависим от чего-то, чтобы было больше вариантов. Соперник в таком случае не знал бы, что мы планируем делать.

— Вы в самом начале сезона говорили, что команде не хватает скорости, потом не хватает гола. Сейчас и забили, и скорость вроде бы есть. Вы довольны?

— Я говорил, что очень сложно синхронизировать игроков атаки, но сейчас это постепенно происходит. Если они будут действовать синхронно, то будут оказываться в той или иной зоне на несколько секунд быстрее соперника. Вначале с этим были трудности, сейчас уже лучше. Нелегко менять старые привычки. Футболисты должны одобрить и критику, и наши замечания, и перестраиваться. А это не так просто. Меняться на ментальном уровне — это самое сложное. Тем более — одобрить новые требования. Если этого не происходит, синхронизация не появляется, то игра базируется только на импровизации, что не совсем правильно. Импровизировать нужно в определенных моментах, а не тогда, когда игроку этого просто хочется. Это не самый простой процесс и не очень скоротечный. Но я доволен тем, как мы растем, хотя пока мы еще далеки от того, что я хотел бы видеть.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Луческу Мирча
Комментарии (4)
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Alessandro_grande
1471530360
Он за пару матчей, хочет результат?))) В шахтере он 12 лет работал
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С-Пб on-line
1471531551
Это более чем принципиальный матч, второй по значимости после матча со сратаком. Объясните это ци гану!!!
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Zeff
1471538657
Лодыгина с ворот вон!
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Garrincha58
1471542535
он хотел бы видеть Зенит как Шахтар почти весь в бразильцах а иначе он не умеет работать да и уже сил нема и времени пора мистеру на пенсию
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