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  • Головин: «Конечно, мне было стыдно за выступление на Евро-2016»

Головин: «Конечно, мне было стыдно за выступление на Евро-2016»

18 августа 2016, 15:19
16

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин признался, что ответил на вопрос журналистов после провала на Евро-2016 не подумав.

«Конечно, если бы сейчас спросили, стыдно ли мне за Евро, ответил бы, что стыдно. Тогда на эмоциях был, не подумал, что сказал. Разумеется, я расстроен тем, что так произошло. Естественно, мне было стыдно. Меня застали врасплох этим вопросом», – сказал Головин.

Напомним, что 20-летнему хавбеку после прилета в Москву задали вопрос: «Стыдно ли вам?». На что Головин ответил: «За что нам должно быть стыдно?».

Источник: Чемпионат.ком
Россия ЦСКА Россия Головин Александр
Комментарии (16)
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STatham
1471523529
Бред мальчика миллионера
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Мутный Рай
1471524070
Позор !!! Позор, что нет детских спортивных школ и это г..вно некем заменить !!!
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Alessandro_grande
1471524547
Ой, Александр Головин , Аршавин после евро-12 уже все сказал, какое отношение к болельщикам и для кого они играют
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vladimir-7
1471528523
Саша, ты исправил свою ошибку и забудь о ней и не обращай внимание на высказывания глоров.
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отдай мои вещи
1471529577
сопли пустил когда набор начался
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ufos73
1471530487
Еще один пи*дабол растет... Ждем интервью от мамая, как он сам упал и ударился ок руку Широкова и так несколько раз )))
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Сергей Свояк
1471530886
Очнулся...
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84aivengo
1471537413
в "малолетнем" возрасте футбольном и хочет казаться невинным
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Обер-КанцлерЪ
1471544651
Да пошел ты , Головин. Слово не воробей, что сказал - то сказал. Значит тогда именно так думал, а теперь переобувание не прокатит уже, надеюсь в сборной тебя не будет никогда.
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Стаz
1471545914
Раскаяние приветствовалось всегда, а тот момент была чистая провокация. Каждый имеет право на ошибки, тем более в 20 лет. Вмпомните себя
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