Головин: «Конечно, мне было стыдно за выступление на Евро-2016»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин признался, что ответил на вопрос журналистов после провала на Евро-2016 не подумав.

«Конечно, если бы сейчас спросили, стыдно ли мне за Евро, ответил бы, что стыдно. Тогда на эмоциях был, не подумал, что сказал. Разумеется, я расстроен тем, что так произошло. Естественно, мне было стыдно. Меня застали врасплох этим вопросом», – сказал Головин.

Напомним, что 20-летнему хавбеку после прилета в Москву задали вопрос: «Стыдно ли вам?». На что Головин ответил: «За что нам должно быть стыдно?».