Мутко, Газзаев, Прядкин и Ефремов – кандидаты на пост президента РФС

На выборы главы Российского футбольного союза было зарегистрировано четыре кандидата. Об этом сообщил председатель избиркома РФС Лев Степанов.

– Сколько зарегистрировано кандидатов, и кому было отказано в регистрации?

– Избирком рассмотрел представленные комплекты документов и зарегистрировал на пост президента РФС четырех кандидатов: Валерия Георгиевича Газзаева, Игоря Викторовича Ефремова, Виталия Леонтьевича Мутко, Сергея Геннадьевича Прядкина. У зарегистрированных кандидатов есть требуемое минимальное количество выдвинувших их организаций – членов РФС (не менее пяти). Один из жителей Санкт-Петербурга попытался самовыдвинуться в президенты РФС и не смог заручиться поддержкой ни одного члена РФС. В этой связи указанный житель северной столицы не прошел регистрацию, так как его выдвижение не отвечало требованиям Устава РФС.

Напомним, что выборы президента РФС пройдут 24 сентября в Москве.