Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко, Газзаев, Прядкин и Ефремов – кандидаты на пост президента РФС

Мутко, Газзаев, Прядкин и Ефремов – кандидаты на пост президента РФС

18 августа 2016, 13:01
14

На выборы главы Российского футбольного союза было зарегистрировано четыре кандидата. Об этом сообщил председатель избиркома РФС Лев Степанов.

– Сколько зарегистрировано кандидатов, и кому было отказано в регистрации?

– Избирком рассмотрел представленные комплекты документов и зарегистрировал на пост президента РФС четырех кандидатов: Валерия Георгиевича Газзаева, Игоря Викторовича Ефремова, Виталия Леонтьевича Мутко, Сергея Геннадьевича Прядкина. У зарегистрированных кандидатов есть требуемое минимальное количество выдвинувших их организаций – членов РФС (не менее пяти). Один из жителей Санкт-Петербурга попытался самовыдвинуться в президенты РФС и не смог заручиться поддержкой ни одного члена РФС. В этой связи указанный житель северной столицы не прошел регистрацию, так как его выдвижение не отвечало требованиям Устава РФС.

Напомним, что выборы президента РФС пройдут 24 сентября в Москве.

Источник: РФС
Россия Газзаев Валерий Мутко Виталий Прядкин Сергей
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ufos73
1471515461
Не знаю кто такой Ефремов... От конявыъ аж двое выдвигаются... Диагноз тут только один: Пи*дец!!!
Ответить
Alessandro_grande
1471516175
Газзаев, Прядкин и Ефремов, это для галочки, что типо борьба идет за место, президентом будет Мутка
Ответить
Parham
1471516203
ГОЛОСУЕМ!!!!
Ответить
mig28
1471516785
Газзаев скорее всего будет, самый адекватный из всех...
Ответить
Ден 781
1471516982
Газаев
Ответить
Тraumtanzеr
1471519403
Пёс - самая нормальная кандидатура.
Ответить
Taps
1471522656
Уберите Мудко из футбола навсегда !
Ответить
serega99
1471524366
Главное, чтобы человек прислушивался к главному тренеру сборной. Если Черчесов скажет убрать лимит, значит его нужно убирать, если нужно изменить его, значит нужно изменить. Поэтому, думаю, Газзаев лучший вариант. Но точно не Мутко! Хотя не удивлюсь, если снова его назначат...
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
3
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
6
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
01:50
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
3
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
01:17
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
01:00
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
3
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
6
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
Вчера, 23:23
1
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
6
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
2
ФотоРоналду женился на Джорджине
Вчера, 22:33
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
2
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
Вчера, 21:52
1
Реакция Бубнова на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
Вчера, 21:44
6
В «Монако» приняли решение по Погба
Вчера, 21:41
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
Вчера, 20:47
5
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
Бубнов высмеял Слуцкого
Вчера, 20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
Вчера, 20:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+