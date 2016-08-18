Луческу: «Зенит» нуждается в двух россиянах»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что его команда нуждается в усилении до закрытия трансферного окна.



«Я больше сам из прессы узнаю о трансферах «Зенита». У меня не было никаких разговоров с руководством клуба о новичках. Нужно, чтобы быстрее наступило 1 сентября и закрылось трансферное окно. Слишком много слухов, которые мешают нашей подготовке. Скорее, кто-то может покинуть нашу команду. Вообще, я нуждаюсь в двух россиянах, чтобы у меня было больше возможностей при выборе состава.



На какие позиции? Не хотел бы об этом говорить. Меня многое не устраивает. Например, то что только троих россиян пригласили в сборную. Значит, «Зениту» нужно больше делать. Есть молодые игроки, но пока они не могут конкурировать за место в стартовом составе. Сейчас нам нужен результат», — сказал наставник.