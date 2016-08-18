Калитвинцев: «Игроки «Динамо» показали мужской характер»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился наблюдениями от победы в матче 8-го тура ФНЛ над «Лучом-Энергией».

«Наша команда обновилась. Новички поняли нашу политику, поняли, что за клуб «Динамо». Независимо от того, какой счет на табло, игроки не опускали рук и в итоге выиграли, показали мужской характер. Что касается пропущенных мячей, трудно сказать что-то конкретное. Непозволительно, когда команда соперника имеет минимальное количество подходов к нашим воротам, а мы все равно пропускаем.

Да, четыре мяча из пяти мы пропустили со стандартов. Игроки знают, кто с кем играет при штрафных и угловых. У нас нет коллективной обороны, мы играем персонально. Мы посмотрим, какой номер забил и чей это был игрок. Мы много времени уделяем стандартам, но все равно много пропускаем. Знаем в чем проблема, будем ее решать. Пока могу сказать одно – спасибо ребятам за характер, качество разберем», – заявил Калитвинцев.