Хименес попал в сферу интересов «Арсенала»

«Арсенал» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно игрока обороны. В сферу интересов лондонского клуба попал защитник «Атлетико» Хосе-Мария Хименес. Сообщается, что руководство канониров уже начало переговоры о трансфере 21-летнего аргентинца.

Также отмечается, что «матрасники» готовы продать футболиста лишь за 40 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Хименес провел 27 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.