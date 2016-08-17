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  • Каррера: «Не люблю «тики-таку», мне нравится строить игру начиная с обороны»

Каррера: «Не люблю «тики-таку», мне нравится строить игру начиная с обороны»

17 августа 2016, 23:08
19

Новый главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какой стиль игры будет использовать московская команда под его руководством.

«Все зависит от ситуации, от конкретного матча. Но я люблю интенсивный, быстрый футбол. А вот «тики-таку», например, не люблю. Опять-таки, нужно готовиться к каждой конкретной встрече. Мне нравится строить игру начиная с обороны. Выходить из-под прессинга, создавать пространство в атаке.

Не факт, что, купив четырех игроков, мы обязательно будем побеждать. Я всегда говорю игрокам, что надо надевать майку своей команды с гордостью. И биться за результат. Самое главное, что мы готовы бороться до последней минуты последней игры, – сказал Каррера.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (19)
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takca
1471465080
Ну что же . Удачи.
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Ник17
1471465885
Очередная история Федун не любит делится властью, ему и трофеи не нужны!
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Zeff
1471467059
А как же спартаковский стиль?
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VikNMar
1471467917
Да ..... у " Спартака " мощная оборона , курам на смех ......
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Mr_Murder
1471469639
удачи
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Semargl18
1471471460
все это попахивало ещё до старта сезона... а теперь откровенно воняет... Жаль я надеялся что наконец-то #ФедунПродайСпартак
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МЯСО87
1471495543
Будем поддерживать! А хули нам еще осталось? Ебаный федун!
Ответить
oyabun
1471496760
Народ, у кого есть выход на арабских шейхов или каких нибудь китайских миллиардеров?! ))) Пусть хоть кто нибудь выкупит у этого долбо... Федуна Спартак! Сколько еще сезонов многомиллионная армия болельщиков Спартака будет ждать Результата?
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семенчик
1471496847
Удачи!!
Ответить
MaxSpartakM
1471506335
Ребята, фанаты болельщики и просто любители красивого и честного футбола. Мне больно, мне горько, мне печально, стыдно... Я устал не от игры а от бардака в Спартаковском руководстве последние 15 лет! Я хочу спать ложится с улыбкой а не с разбитым сердцем и горечи на душе! ФедунПродайСпартак!!!
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