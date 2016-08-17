Каррера: «Не люблю «тики-таку», мне нравится строить игру начиная с обороны»

Новый главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какой стиль игры будет использовать московская команда под его руководством.

«Все зависит от ситуации, от конкретного матча. Но я люблю интенсивный, быстрый футбол. А вот «тики-таку», например, не люблю. Опять-таки, нужно готовиться к каждой конкретной встрече. Мне нравится строить игру начиная с обороны. Выходить из-под прессинга, создавать пространство в атаке.

Не факт, что, купив четырех игроков, мы обязательно будем побеждать. Я всегда говорю игрокам, что надо надевать майку своей команды с гордостью. И биться за результат. Самое главное, что мы готовы бороться до последней минуты последней игры, – сказал Каррера.