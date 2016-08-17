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  • Червиченко: «Если «Спартак» проиграет пару матчей – Каррере припомнят все»

Червиченко: «Если «Спартак» проиграет пару матчей – Каррере припомнят все»

17 августа 2016, 21:30
14

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Массимо Карреры на пост главного тренера красно-белых.

«Честно говоря, не знаю, откуда вообще появился Массимо Каррера. Насколько я в курсе, Дмитрий Аленичев сам говорил, что не очень понимает, как работать с защитниками. И ради того, чтобы заработать этот навык и укрепить оборону, был приглашен этот специалист. Но, если честно, я про него ничего не знаю. Главный тренер должен ставить игру всей команды. Если «Спартак» поставит «автобус», то далеко не факт, что он сразу начнет выигрывать. Видел предыдущие матчи под его руководством, и это было неплохо. Однако вы сами понимаете, что все познается, когда дела идут не очень хорошо. И если красно-белые проиграют пару матчей – ему припомнят все. И то, что он не был главным тренером, и что он ничего не понимает в игре в центре поля и нападении.

Вы же знаете, что спартаковский болельщик – крайне сложный субъект и ему все время что-то не нравится, а здесь поводов для недовольства хоть отбавляй. Это не та ситуация, когда приглашали в «Спартак» другого итальянца – Невио Скалу. Он брал Кубок УЕФА, работал до этого в «Шахтере» и немного знал русский язык, и как с иностранцем, с ним было меньше проблем. За его приглашение было больше существенных аргументов. В данном же случае, аргумент – это, то, что не получилось с Бердыевым, так что возьмем того, кто под рукой», – сказал Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Червиченко Андрей
Комментарии (14)
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alex1004
1471459394
В кои-то веки я согласен с этим типом.
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Joko21
1471461321
посмотрим как Спартак сыграет с лидерами РПЛ
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shurik45
1471461330
Когда наконец ,хоть одному тренеру Спартака дадут нормально поработать . Если честно надоела эта чехорда с тренерами. Просто ужааааасс ! И когда болельщики на поле кидаю шарфы , надо наверное уже о чем-то задуматься и игрокам и тренерскому штабу и руководству . Болельщикам Спартака удачи и терпения.
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Polilux
1471461386
А нех было Аленя увольнять.
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апоголлл
1471466647
чехарда тренеров.федун со смородской случаем не родственники
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Zeff
1471467372
Судя по всему этого ждать недолго.
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RemiX84
1471468546
а клуб без истории не клуб
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Каратель помойников
1471488848
такое ощущение что червяка жаба душит...постоянно в каждом вью как скунс-воняет и воняет
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kachan63
1471502120
А кто такой Червиченко, что он такого сделал для клуба, будучи президентом? Пи*деть - не мешки таскать.
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