Червиченко: «Если «Спартак» проиграет пару матчей – Каррере припомнят все»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Массимо Карреры на пост главного тренера красно-белых.

«Честно говоря, не знаю, откуда вообще появился Массимо Каррера. Насколько я в курсе, Дмитрий Аленичев сам говорил, что не очень понимает, как работать с защитниками. И ради того, чтобы заработать этот навык и укрепить оборону, был приглашен этот специалист. Но, если честно, я про него ничего не знаю. Главный тренер должен ставить игру всей команды. Если «Спартак» поставит «автобус», то далеко не факт, что он сразу начнет выигрывать. Видел предыдущие матчи под его руководством, и это было неплохо. Однако вы сами понимаете, что все познается, когда дела идут не очень хорошо. И если красно-белые проиграют пару матчей – ему припомнят все. И то, что он не был главным тренером, и что он ничего не понимает в игре в центре поля и нападении.

Вы же знаете, что спартаковский болельщик – крайне сложный субъект и ему все время что-то не нравится, а здесь поводов для недовольства хоть отбавляй. Это не та ситуация, когда приглашали в «Спартак» другого итальянца – Невио Скалу. Он брал Кубок УЕФА, работал до этого в «Шахтере» и немного знал русский язык, и как с иностранцем, с ним было меньше проблем. За его приглашение было больше существенных аргументов. В данном же случае, аргумент – это, то, что не получилось с Бердыевым, так что возьмем того, кто под рукой», – сказал Червиченко.