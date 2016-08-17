ЦСКА объявил о продаже абонементов на новый стадион

19 августа стартует продажа абонементов ЦСКА на новый стадион. Напомним, ранее генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил, что первый матч на «Арене-ЦСКА» пройдет 10 сентября против «Терека».

«Все мы с нетерпением ждем открытия нашего стадиона на его историческом месте. Для всех нас это не просто арена, на которой будет проводить свои домашние матчи любимая команда, а настоящий дом – дом ПФК ЦСКА!

Все мы хотим, чтобы дома всегда было комфортно и уютно, чтобы стадион всегда был полон друзей и гостей. Для того, чтобы обеспечить на домашних матчах активную и организованную поддержку, клубом было принято решение реализовывать абонементы на трибуну А совместно с болельщиками.

Поэтому продажа абонементов на трибуну А будет осуществляться в помещении фан-клуба Red-Blue World, которое располагается непосредственно на стадионе. Вход со стороны 3-й Песчаной улицы.

Вместе мы сможем сделать просмотр футбола на нашей Арене приятным, красочным и безопасным!» – говорится в сообщении ЦСКА.