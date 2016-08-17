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ЦСКА планирует провести первый матч на новом стадионе 10 сентября

17 августа 2016, 19:35
17

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что первым матчем на новом стадионе армейцев станет встреча 6-го тура чемпионата России с «Тереком».

– Когда планируете провести первый матч на своем стадионе?

– 10 сентября. Матч 6-го тура чемпионата России с «Тереком». Конечно, вводом стадиона в эксплуатацию наша работа не ограничивается. Предстоит еще очень много дел. Документы, кадастровая палата и так далее. Теоретически, это занимает 2-3 месяца. Но мы постараемся ускорить процесс. Заранее подготовились. Если не будет никакого форс-мажора, надеемся 10 сентября открыть стадион.

– А планируется ли матч-открытие с именитым соперником?

– К сожалению, пока нет. Это сейчас уже не актуально. Где-то нас подвел генподрядчик, сроки сдвинулись. Была договоренность с одним известным клубом, но этой игры в итоге не будет. Европейские чемпионаты уже в разгаре. Возможно, проведем выставочный матч в следующем сезоне. Сейчас же откроем арену игрой в рамках чемпионата России. Это тоже символично, так как увидим на поле бескомпромиссную борьбу.

– Правда, что ЦСКА планировал провести матч-открытие с «Челси»?

– Не скрою, это был приоритетный вариант.

– Какой стадион будет заявлен на Лигу чемпионов как основной, а какой как резервный?

– Основной – «Арена-ЦСКА», резервный – «Арена Химки»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Челси Бабаев Роман
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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prtcs
1471452499
Только вперед, к новым победам.
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ufos73
1471453264
Главная фраза во всей статье, это "надеемся 10 сентября открыть стадион." )))
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gor77
1471453459
Вот и хорошо! Теперь действительно у команды будут домашние игры! Удачи!
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dudarik
1471455354
А где находится данный ипподром?
Ответить
Мамай Кокорин
1471456751
Кому этот огород, аналог химкам нужен?
Ответить
GM
1471458085
Как пяточковые-то возбудились. Вы еще не начали переделывать свой мясокомбинат в навозохранилище?
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Gwynbleidd
1471465074
Надеюсь стадион будет счастливым. Поскольку открывашку, уже предлагают фанаты Спартака закрывать...
Ответить
lex_ex
1471467607
Хорошей игры!
Ответить
vladimir-7
1471498321
Удачи ЦСКА и на новом стадионе. Еще скорее бы Динамо построили и начали строить стадион Торпедо. Адекватным болельщикам спасибо за поздравления.
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KK777
1471498362
Дешевый стадиончик для занятия спортом. Похож на Дворец пионеров или ТРЦ)))
Ответить
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