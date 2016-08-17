ЦСКА планирует провести первый матч на новом стадионе 10 сентября

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что первым матчем на новом стадионе армейцев станет встреча 6-го тура чемпионата России с «Тереком».

– Когда планируете провести первый матч на своем стадионе?

– 10 сентября. Матч 6-го тура чемпионата России с «Тереком». Конечно, вводом стадиона в эксплуатацию наша работа не ограничивается. Предстоит еще очень много дел. Документы, кадастровая палата и так далее. Теоретически, это занимает 2-3 месяца. Но мы постараемся ускорить процесс. Заранее подготовились. Если не будет никакого форс-мажора, надеемся 10 сентября открыть стадион.

– А планируется ли матч-открытие с именитым соперником?

– К сожалению, пока нет. Это сейчас уже не актуально. Где-то нас подвел генподрядчик, сроки сдвинулись. Была договоренность с одним известным клубом, но этой игры в итоге не будет. Европейские чемпионаты уже в разгаре. Возможно, проведем выставочный матч в следующем сезоне. Сейчас же откроем арену игрой в рамках чемпионата России. Это тоже символично, так как увидим на поле бескомпромиссную борьбу.

– Правда, что ЦСКА планировал провести матч-открытие с «Челси»?

– Не скрою, это был приоритетный вариант.

– Какой стадион будет заявлен на Лигу чемпионов как основной, а какой как резервный?

– Основной – «Арена-ЦСКА», резервный – «Арена Химки»