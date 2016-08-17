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Каррера: «Рассчитываю со «Спартаком» на чемпионство»

17 августа 2016, 17:29
50

Новый главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями после подписания контракта с красно-белыми.

«Я рад, что руководство сделало ставку на меня. Тут заговорили, что довольны будут и медалями, но я рассчитываю на золото. Буду удовлетворен бронзой лишь в том случае, если соперники реально будут сильнее нас на поле.

Кто войдет в тренерский штаб? Еще не знаю, пока останутся те, кто есть.

«Спартак» делает правильно, что ставит перед собой только высокие цели. Мне нравится выигрывать, и я принял эту позицию клуба. Второе место через два-три года никто не вспомнит. Надо вписать клуб в историю золотыми буквами – стать чемпионами», – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

Почему назначение Карреры – очередной позор руководства «Спартака»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (50)
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Untitled-1
1471444430
эту песню он спел Федуну и тот размяк) Ладно, посмотрим. Вдруг реально сможет.
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никита голоян
1471444658
как бы не вылететь в пердив)))
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андрей андреев
1471445246
Опять 25
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_Kesh_Suntar_
1471445338
Норм тренер! Но реальность 5 -6 место!! С Бердыевым в место как минимум тройке!!!
Ответить
AlMann
1471445476
Чемпионами ФНЛ?
Ответить
Semargl18
1471446070
ты чемпион хоть в 6-ке финишируй .. разогнался блин.. Так же в колнце сезона вылетишь.
Ответить
Elz
1471446782
Это уже классика )))
Ответить
acer2003
1471446819
Не вероятное приключение и бред итальянца в России ))
Ответить
Garrincha58
1471446940
вполне возможно соперники сейчас не особо ни ЦСКА ни Зенит в данный момент не сильней Пищевика Ну может Краснодар уже настоялся как вино и заиграет новым ароматом
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Врач Зенита
1471447147
Как врач средненького проекта удивлен, что очень много детишек вернулось из мест отдыха.)) Опять пишут детские посты( в основном из культурной столицы), над которыми смеюсь с удовольствием.
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