Каррера: «Рассчитываю со «Спартаком» на чемпионство»

Новый главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями после подписания контракта с красно-белыми.

«Я рад, что руководство сделало ставку на меня. Тут заговорили, что довольны будут и медалями, но я рассчитываю на золото. Буду удовлетворен бронзой лишь в том случае, если соперники реально будут сильнее нас на поле.

Кто войдет в тренерский штаб? Еще не знаю, пока останутся те, кто есть.

«Спартак» делает правильно, что ставит перед собой только высокие цели. Мне нравится выигрывать, и я принял эту позицию клуба. Второе место через два-три года никто не вспомнит. Надо вписать клуб в историю золотыми буквами – стать чемпионами», – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

Почему назначение Карреры – очередной позор руководства «Спартака»