Семин: «Встреча с Геркусом пока не назначена, жду звонка»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, который выразил желание вернуться в московский клуб, сообщил, что проведет встречу с новым президентом красно-зеленых Ильей Геркусом, как только ему поступит соответствующее предложение. По словам 69-летнего специалиста, он находится в ожидании звонка от руководства железнодорожников.

– Юрий Павлович, у вас уже назначена встреча с президентом «Локомотива» Ильей Геркусом?

– Пока нет.

– Но она может состояться на этой неделе?

– Я жду звонка.