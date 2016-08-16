Переговоры между «Спартаком» и Бердыевым зашли в тупик

«Спартак» может отказаться от услуг бывшего главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева. Сообщается, что 63-летний специалист, изначально давший принципиальное согласие возглавить красно-белых, не смог договориться с руководством московского клуба по ряду вопросов.

Отмечается, что Бердыев уже провел две встречи с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, на которых обсуждались детали будущего сотрудничества – и если на первом этапе стороны находили взаимопонимание по многим аспектам, то затем позиции стали расходиться.

В ближайшее время должна состояться заключительная встреча. Шансы на то, что она закончится официальным назначением тренера в «Спартак», невелики.