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Переговоры между «Спартаком» и Бердыевым зашли в тупик

16 августа 2016, 20:27
42

«Спартак» может отказаться от услуг бывшего главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева. Сообщается, что 63-летний специалист, изначально давший принципиальное согласие возглавить красно-белых, не смог договориться с руководством московского клуба по ряду вопросов.

Отмечается, что Бердыев уже провел две встречи с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, на которых обсуждались детали будущего сотрудничества – и если на первом этапе стороны находили взаимопонимание по многим аспектам, то затем позиции стали расходиться.

В ближайшее время должна состояться заключительная встреча. Шансы на то, что она закончится официальным назначением тренера в «Спартак», невелики.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (42)
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bombardir70
1471368770
Ну и слава богу!Не нужен он в Спартаке!
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mahan
1471368968
Федун не тупи, лучше тренера в Росси не найти.
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bombardir70
1471369021
Я надеюсь Федун найдёт нормального "играющего" тренера и усилит состав,а не будет тащить весь "шлак" из Ростова.
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Антибиотик
1471369262
Какие аспекты? Все дело только в деньгах. Бердыев, помимо личных бонусов хочет скупить лучших игроков в РФПЛ, а потом ещё и кучу денег на трансферы из вне. По большому счету ему нужно в Зенит, только там потянут все его запросы.
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per4ik_aye
1471369818
добро пожаловать в локомотив, я за!!
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Диктор
1471370433
Да достал он уже-приду,не приду-не хочет не надо его силой тащить.Фу гав.нистый оказался мужичок.
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Qranat
1471370555
Ну а если не договорятся реально... То мне жаль адекватных болел спартаковских, которым уже не придется ждать возрождения былой славы некогда уважаемого клуба. Значит личные и шкурные интересы руководства клуба преобладают над интересами фанатов и футбольной общественности Страны, ратующих за возрождение легендарной команды. Грустно, уважаемые. Как все знакомо, да ? Накануне ответственного матча Бердыева, пытаются вывести его и команду из равновесия. Вот клоуны. Кому-то в России ну очень не хочется, чтобы "Ростов" прошел дальше в ЛЧ и утер нос нашим "вечно великим" клубам и "топ-тренерам" ???
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yurdin
1471372497
Браво,Бердыев!Не по мусульмански это-свиней тренировать)
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Мортус
1471375079
Это хорошо что БерДыев не пришел в спартак. Это караул во что играют его команды. Постоянный автобус у своих ворот. Для такой игры хорошие игроки не нужны. Нужны серые роботяги. Мясная общественность не потерпит издевательство над командой.
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АндрейФКСМ
1471376276
Ненужен нам Бердыев. Есть и лучше тренеры
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