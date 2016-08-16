Бердыев в ближайшее время проведет переговоры с Федуном

Бывший наставник «Ростова» Курбан Бердыев намерен обсудить вопросы о своей работе в «Спартаке». Отмечается, что 63-летний специалист планирует провести телефонные переговоры с президентом московского клуба Леонидом Федуном.

В ходе переговоров стороны обсудят кандидатуры, которые могут занять руководящие должности в стане красно-белых. Ранее сообщалось, что Бердыев хочет пригласить на ключевые посты в клуб своих людей.

Ожидается, что после этого будет принято окончательное решение о работе Бердыева в «Спартаке».