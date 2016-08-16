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  • Читатели «Бомбардира» считают, что Бердыева ждет скорая отставка в «Спартаке»

Читатели «Бомбардира» считают, что Бердыева ждет скорая отставка в «Спартаке»

16 августа 2016, 16:30
12

По итогам голосования, проходившего на «Бомбардире», большинство читателей высказалось за то, что экс-наставника «Ростова» Курбана Бердыева ждет скорая бесславная отставка в качестве главного тренера «Спартака». За данный вариант проголосовало 27 процентов пользователей.

Отметим, что мнения разделились не кардинально – все четыре варианта ответа по количеству набранных голосов находятся достаточно близко к друг другу. Так, 26 процентов считают, что красно-белых с 63-летним специалистом ждет регулярная борьба за место в Лиге чемпионов. За вариант, при котором столичный клуб ждет слава, почет и чемпионство отдали свои голоса 24 процента. Ну, а тех, кто считает, что «Спартаку» светит максимум место в Лиге Европы, набралось 23 процента.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан
Комментарии (12)
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папа сибиряк
1471355210
Какой бы сильный Бекиеч не был тренер, боюсь его в Спартаке сольют местные бичи, и скажут мол не спартаковский футбол пропагандирует. Хоть не не фанат Спартака, но хотел бы видеть Романцева у руля, хуже точно не будит.
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REDWHITE_
1471355855
Пусть в бомжатню идет. Не нужен он Спартаку.
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momwig_
1471356087
Походу наугад выбирали ответы, больно уж близкие цифры
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agrmark
1471358481
Совершенно справедливо, Романцев лучший вариант, но возраст!?
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oyabun
1471363502
Делим шкуру неубитого медведя? О каком вообще будущем в Спартаке Бердыева может идти речь, когда вообще еще неизвестно появится он там или нет? А о его желании вообще тренировать Спартак и главное добиться хоть сколько приемлемого результата очень красноречиво говорит его сегодняшнее положение. А именно то что он, несмотря на свою недавнюю отставку продолжает работать именно с Ростовом
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Taps
1471366766
Сначала в команде надо вычистить всю гниль, а потом приглашать приличного тренера.
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FCSM-Forever
1471367111
Поживем увидим!!!!
Ответить
Grag
1471367390
Я против Бердыева!!
Ответить
Каратель помойников
1471368775
с его поведением он может и не приступить к обязанностям
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ViktorMG
1471428685
Как оказалось даже скорее, чем думали. 0 дней тренером.
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