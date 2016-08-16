Читатели «Бомбардира» считают, что Бердыева ждет скорая отставка в «Спартаке»

По итогам голосования, проходившего на «Бомбардире», большинство читателей высказалось за то, что экс-наставника «Ростова» Курбана Бердыева ждет скорая бесславная отставка в качестве главного тренера «Спартака». За данный вариант проголосовало 27 процентов пользователей.

Отметим, что мнения разделились не кардинально – все четыре варианта ответа по количеству набранных голосов находятся достаточно близко к друг другу. Так, 26 процентов считают, что красно-белых с 63-летним специалистом ждет регулярная борьба за место в Лиге чемпионов. За вариант, при котором столичный клуб ждет слава, почет и чемпионство отдали свои голоса 24 процента. Ну, а тех, кто считает, что «Спартаку» светит максимум место в Лиге Европы, набралось 23 процента.