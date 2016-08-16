Корнеев: «В приоритете у «Локомотива» – покупка нападающего и центрального защитника»

Спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев рассказал, какие изменения в составе железнодорожников можно ожидать в период нынешнего трансферного окна. По словам функционера, красно-зеленые, в первую очередь, заняты поиском двух атакующих игроков, а также центрального защитника.

«Естественно, мы работаем на трансферном рынке. Учитывая финансовые ограничения, рассматриваем в том числе варианты с арендой и последующим выкупом. Речь идет прежде всего о центрфорварде, игроке группы атаки и центральном защитнике. Кроме того, возможно появление футболиста и в опорную зону. Ищем и иностранцев, и россиян.

Что касается Чорлуки, то любому игроку нужна определенность. Мы ее Ведрану предоставили. Да, предложений у него хватало. Но тем приятнее, что он выбрал «Локомотив». Ни в коем случае нет плана, что сейчас Чорлука продлевает контракт, а в следующее трансферное окно мы его продаeм. Нет, Ведран хочет играть именно за «Локомотив», – сказал Корнеев.