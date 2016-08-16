Луческу: «Зенит» ожидает непростой матч с ЦСКА»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением насчет предстоящего поединка четвертого тура РФПЛ против ЦСКА. Румынский наставник отметил, что участие в игре не сможет принять нападающий Артем Дзюба, до сих пор проходящий курс восстановления после повреждения.

«Поединок с ЦСКА ожидается сложным, если учесть, что Дзюба до сих пор остается в числе травмированных. Кроме того, существуют и проблемы иного рода, несмотря на домашнюю игру.

РФПЛ – чемпионат высокого уровня с сильными футболистами. В нашем распоряжении имеются и другие игроки, которые на данный момент не готовы выйти на поле», – приводит слова Луческу Digi Sport.