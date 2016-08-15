«Уфа» подписала контракт с киберспортсменом

«Уфа» подписала контракт с профессиональным игроком в FIFA Робертом Фахретдиновым, который является чемпионом мира 2015 года, обладателем Кубка России 2016 года, а также ряда других трофеев.

«Я очень раду тому, что мне представилась возможность представлять клуб своего родного города. Так получилось, что я не стал профессиональным футболистом, но счастлив, что в итоге стал игроком клуба Премьер-лиги. Это особенное чувство, и я отдам все силы, чтобы порадовать любителей футбола нашей республики», – прокомментировал подписание контракта киберспортсмен.

Отметим, ранее для популяризации бренда контракты с игроками FIFA подписали «Манчестер Сити», «Вольфсбург», «Вест Хэм» и «Сампдория».