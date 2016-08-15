«Интер» хочет предложить «Арсеналу» за Санчеса 80 миллионов

«Интер» во время летнего трансферного окна планирует приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. По информации источника, руководство миланского клуба готов предложить за 27-летнего чилийца 80 миллионов евро. Кроме того, самому игроку будет предложен контракт с годовым окладом в 8 миллионов, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом Серии А.

Напомним, ранее сообщалось, что Санчес не может договориться с руководством «Арсенала» о продлении контракта и, вероятнее всего, покинет команду.