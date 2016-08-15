Семин: «Конечно, я пошел бы работать в «Локомотив»

Экс-тренер «Локмотива» Юрий Семин прокомментировал изменения на руководящих должностях в столичном клубе.

«Каждое руководство клуба оставляло в нем свой след — кто-то это делал высокими результатами, при ком-то построили стадион. И это были вехи в истории клуба. С новыми руководителями я поддерживаю связь. Видимся мы с ними только на праздниках. Пошел бы я сейчас работать в команду? Конечно, да. И в роли тренера, и в роли функционера. Только не для вида. Сидеть в ложе во время матчей и делать вид, что я чем-то занимаюсь, — это не мое. А вот принять активное участие в жизни клуба — с удовольствием. Я готов к новому вызову», – заявил Семин.