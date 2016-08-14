Бурлак: «Гол Попова? Мне надо было руками мяч отбирать?»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак прокомментировал итог матча со «Спартаком» (1:1) в рамках 3-го тура РФПЛ.

«По ощущениям был очень тяжелый матч. Под конец ребята были без сил. За последнее время реально самый тяжелый матч в физическом плане. Считаю, что игра была равной, моменты были и у «Спартака», и у нас, итог закономерен.

Ошибся ли я в эпизоде с голом Попова? Если человек в одно касание попадает, то я руками должен был мяч отобрать? Мне нечего сказать», – заявил Бурлак.