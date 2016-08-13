Грасия: «Думаю, это лучшая игра «Рубина» в сезоне»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал результат матча против «Спартака» (1:1).

— Игра получилась упорной. Первые 2-3 минуты мы провели здорово, момент был у Канунникова, затем сразу был эпизод с падением в нашей штрафной нашего игрока. Я считаю, что пенальти в том эпизоде был, однако арбитр в этом моменте не свистнул. Затем игра стала равной. Соперник больше владел мячом и имел преимущество. Но под занавес тайма мы забили. Во втором тайме игра шла в обе стороны, у обеих команд были моменты, а в конце матча мы даже могли вырвать победу. Наша команда хорошо поработала. Я ценю очко, которое мы заработали.

— Это лучшая игра «Рубина» в этом чемпионате?

— Думаю, да. Мы постепенно прибавляем. Команда действовала более организованно, чем в предыдущих матчах. Мы создали больше голевых моментов, чем в предыдущих матчах. Соперник тоже угрожал нашим воротам, но наш соперник создает много моментов во всех матчах. Думаю, это важный шаг вперед – добыть очко в упорной борьбе против «Спартака». Этот шаг поможет нам в будущем.