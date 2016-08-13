Жонатас и Сонг сыграют с первых минут в матче против «Спартака»

Стали известны составы «Рубина» и «Спартака», в которых команды начнут поединок третьего тура РФПЛ.

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Бурлак, Санчес, Бергстрем, Оздоев, Сонг, Саму, Канунников, Ахметов, Жонатас.

Запасные: Нестеренко, Набиуллин, Устинов, Самбрано, Камболов, Джалилов, Жемалетдинов, Ткачук, Рочина, Портнягин, Девич.

Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Таски, Глушаков, Попов, Зобнин, Фернандо, Промес.

Запасные: Песьяков, Пуцко, Кутин, Тимофеев, Мельгарехо, Мелкадзе, Зе Луиш.