Бубнов: «В матче со «Спартаком» «Рубин» будет под танк ложиться»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура РФПЛ, в котором «Рубин» у себя дома примет «Спартак».

«Рубин» провел масштабную селекцию в межсезонье, закупив игроков из испанского чемпионата. Но пока они не впечатляют, особенно в обороне. В первых двух матчах «Амкар» и «Арсенал» могли забивать им больше, чем один мяч.

У «Спартака» в графе «пропущенные мячи» пока ноль, но это чистая случайность – тот же «Арсенал» в первой игре и «Крылья» во второй имели отличные моменты. Наверняка будут иметь возможности забить и казанцы, но все-таки больше склоняюсь к победе «Спартака».

Правда, «Рубину» некуда отступать – перед своими болельщиками будут под танк ложиться, чтобы попытаться взять хоть какие-то очки у спартаковцев», – сказал Бубнов.