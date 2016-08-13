Бубнов: «ЦСКА едет как скрипучая телега»

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов рассказал журналистам о том, чего ожидает от матча российской Премьер-лиги «Урал» – ЦСКА.

«В прошлом туре ЦСКА с большим трудом победил в «Оренбурге», причeм ещe при счeте 0:0 судья не засчитал, как показалось, чистый гол хозяев. «Урал» никак не слабее «Оренбурга», а потому тоже создаст проблемы армейцам. Меня немного удивило, что несмотря на серьезные потери в межсезонье, уральцы не потеряли лица, а ведь ушли заметные игроки — Сапета, Асеведо, Гогниев. У ЦСКА по началу сезона есть очевидные проблемы в атаке — Ласина Траоре еще не адаптирован к игре команды, потому не забивает. Едут как скрипучая телега», – сказал он.

Напомним, что игра пройдет в рамках третьего тура РФПЛ. Матч состоится сегодня, 13 августа. Начало встречи в 15:30.