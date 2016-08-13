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Бубнов: «ЦСКА едет как скрипучая телега»

13 августа 2016, 11:51
14

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов рассказал журналистам о том, чего ожидает от матча российской Премьер-лиги «Урал»ЦСКА.

«В прошлом туре ЦСКА с большим трудом победил в «Оренбурге», причeм ещe при счeте 0:0 судья не засчитал, как показалось, чистый гол хозяев. «Урал» никак не слабее «Оренбурга», а потому тоже создаст проблемы армейцам. Меня немного удивило, что несмотря на серьезные потери в межсезонье, уральцы не потеряли лица, а ведь ушли заметные игроки — Сапета, Асеведо, Гогниев. У ЦСКА по началу сезона есть очевидные проблемы в атаке — Ласина Траоре еще не адаптирован к игре команды, потому не забивает. Едут как скрипучая телега», – сказал он.

Напомним, что игра пройдет в рамках третьего тура РФПЛ. Матч состоится сегодня, 13 августа. Начало встречи в 15:30.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Бубнов Александр
Комментарии (14)
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Joko21
1471078787
Это начало сезона. ЦСКА, Зенит - все раскачиваются за счет судей.
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lordmrv
1471079471
Точнее будет - как неподкованная лошадь по асфальту.
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hunta
1471080445
"...Едут как скрипучая телега", проскрипел Бубнов.....
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chempion_cska
1471080719
Что он будет бубнить после матча? Вперед ЦСКА!
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андрей андреев
1471081485
А Зеня едет с хорошо подмазаными судьями
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Майор Дзагоев
1471085978
Скрипучая телега Бубнова все ещё не развалилась от гнусности? Жаль
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_CSKA_Forever
1471087808
"судья не засчитал, как показалось, чистый гол хозяев",если гол с метровым оффсайдом-это чистый гол,тогда вам к окулисту...
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VikNMar
1471088078
Бубен всю карьеру отыграл " как скрипучая телега " , умел только по ногам бить , я то помню это хорошо , мы одного поколения ............ тупой игрок был , в юных командах самым тупым давали погоняло " бубнов " .......
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арейская
1471090324
А я всегда скептически относилась к высказываниям Бубнова, но в этом случае я с ним согласна, давайте вспомним все чемпионства ЦСКА. ну, согласитесь, ну не было-же яркой игры никогда, всегда или вымученная ничья, или один забитый мяч за ВЕСЬ МАТЧ, но тем не менее, в итоге этого оказывалось достаточно, поэтому "скрипучая телега" вполне уместна
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за ЦСКА с 1980г
1471106163
"не стреляйте"в футболистов,они играют как умеют...
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