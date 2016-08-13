Венгер: «На поле играют не деньги, а футболисты»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер признал, что его клуб никогда не будет платить за футболиста баснословные суммы. Несмотря на это, француз уверен, что его команда сможет составить конкуренцию топ-клубам.



«Уверен, что уже скоро мы станем свидетелями трансферных сделок на сумму в 150 или 200 миллионов фунтов. Чем опытнее становится игрок, тем дороже он стоит. «Манчестер Юнайтед» и «Реал» являются самыми богатыми клубами в мире, но мы способны конкурировать. Не все могут конкурировать в финансовом плане, но на поле играют не деньги», – сказал Венгер.