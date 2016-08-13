Анохин: «Выдвижение Газзаева в президенты РФС – это пиар-ход»

Президент федерации футбола Москвы Сергей Анохин прокомментировал предстоящие выборы нового президента РФС. В частности, он дал свою оценку решению Валерия Газзаева принять участие в выборах.

«Газзаев – великий российский тренер, не раз выигрывал национальный чемпионат, никогда не забудем его победу в Кубке УЕФА. Но быть тренером и спортивным функционером – это совершенно разные вещи. Почему Валерий Георгиевич не захотел возглавить РФС год назад, когда у этой организации был минус в 2,5 миллиарда рублей? Теперь, когда РФС ушел в плюс, может появиться много желающих его возглавить.

Мне кажется, выдвижение Газзаева – это пиар-ход перед выборами в Госдуму. 18 сентября он будет избираться от партии «Справедливая Россия». Он человек амбициозный и разносторонний, может одновременно выбираться и в Думу, и в РФС, но, думаю, что это не лучшая затея.

В Москве грядут глобальные футбольные перемены, и мы хотим, чтобы нас в этом поддерживал именно Виталий Леонтьевич.

В каждом округе строятся крупные футбольные центры, в них будут располагаться школы Москомспорта. Скоро начнется проектирование базы сборной России на территории «Лужников». Когда к ней добавятся большие «Лужники», новые стадионы ЦСКА, «Динамо», «Спартака», будем на этих объектах развивать футбол.

Зайдем во все общеобразовательные школы и создадим межшкольную лигу. Оттуда ребята будут отбираться в школы Москомспорта, из них – в топовые академии и затем уже в клубы. За счет новых баз, современных методик подготовки упорядочим структуру отбора ребят и систему их подготовки», – сказал Анохин.