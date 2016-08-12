Орлов: «Ростов» сейчас как раненый зверь, который против «Зенита» будет сражаться насмерть»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча третьего тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ростовом».

«Зенит» должен забить, два матча — ни одного забитого мяча, должен забить, конечно. Но знаете, сейчас «Ростов» как раненый зверь, у них и команда готова разбежаться и на чемоданах, но они хотят же себя продать, в хорошем смысле, они хотят показать, на что они способны как игроки, потому что они сейчас будут уходить в разные клубы, полкоманды уйдет, вот увидите.

Да, их разберут, потому что везде будут лучше условия, ведь слышите же интервью — там недоплачивают, поэтому… А раненый зверь чем опасен — он сражается насмерть, бьется за свою жизнь, и в спорте такое бывает. Надо очень быстро забить гол, и тогда все будет намного проще и легче», – отметил Орлов.