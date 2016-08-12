Каррера: «Жаль, что Аленичев ушел так внезапно»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал отставку Дмитрия Аленичева со своего поста. Напомним, специалист покинул клуб по собственному желанию.

«Тренерская работа – дело неблагодарное. И ответственность в таком большом клубе, как «Спартак», настолько же высока, насколько высок и риск отставки. Очень жаль, что Аленичеву пришлось так внезапно покинуть клуб. Но таковы правила игры – они жeстки и диктуются отнюдь не нами, тренерами. Дмитрию могу только пожелать удачи в дальнейшей карьере!», – сказал Каррера.