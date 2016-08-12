Читатели «Бомбардира» считают, что уровень игры Погба в «МЮ» не повысится

По итогам голосования, которое проходило на страницах «Бомбардира», большинство читателей сайта считают, что после перехода в «Манчестер Юнайтед» игра Поля Погба останется на том же уровне. За этот вариант проголосовало 54 процента пользователей.

На втором месте расположился вариант, при котором французский игрок провалится в новом клубе – 21 процент пользователей. Отметим, что сразу 14 процентов читателей допускают скорый переход Погба в другой клуб. Лишь 12 процентов считают, что молодой француз завоюет множество трофеев и «Золотой мяч» в составе «Манчестер Юнайтед».