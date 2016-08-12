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Газзаев намерен отменить лимит на легионеров

12 августа 2016, 12:56
78

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев заявил, что намерен отменить лимит, в случае победы на выборах. Напомним, голосование состоится 24 сентября.

«Первое, что сделаю, если выиграю выборы, – отменю лимит. Вы прекрасно понимаете, в каком состоянии сегодня и российский спорт со всеми его проблемами, и футбол в частности. Последние результаты на чемпионатах мира и Европы говорят о том, что сегодня необходимо проводить, считаю, масштабные реформы для того, чтобы реанимировать в футбол, особенно в преддверии домашнего чемпионата мира. Конечно, нужно менять структуру чемпионата, вовлечь в систему профессионального, детско-юношеского, любительского футбола все регионы Российской Федерации. В программе, с которой я буду выступать на конференции РФС, все будет четко изложено. Программа достаточно практична, мы много работали с крупнейшими консалтинговыми и юридическими компаниями для того, чтобы выверить практический путь, внедрить новую систему и реформы в российский футбол. Мы должны поменять структуру чемпионата. Затронули вопросы и детско-юношеского, и профессионального футбола. Нам необходимо сократить количество профессиональных клубов вдвое. У нас сегодня их 105, ни в одном другом чемпионате такого нет.

Программа касается и проблем финансового фэйр-плей, и работы с болельщиками. Очень много проблем, которые сегодня существуют в стране. Моя программа достаточно обширная, большая. Для того чтобы создать эту программу, мы проанализировали весь мировой футбол, провели 12 месяцев работы. В сентябре, надеюсь, будет разработана программа реформирования и реорганизации российского футбола. Все структуры должны четко следовать этой программе», – сказал Газзаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (78)
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Dinamo4emp
1470996769
Мне кажется если лимит уберут то наш футбол будет зрелищнее
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Sashka Reshetov
1470996952
Лично мое мнение : пусть Газзаеа выиграет. Он преживает за футбол по-настоящему. Да, при Мутко долги уменьшились у РФС, но чемпионат стал слабее, сборная сдала конкретно. В общем, удачи Газзаеву на выборах.
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Garrincha58
1470997607
«Первое, что сделаю, если выиграю выборы, – отменю лимит.Вот поэтому тебя и не выберут господин Газзаев. Команду фас с верху и Мутко останется как и все выборы которые у нас в стране происходят будут выгодны власти.
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1bear
1470998863
...выборы-выборы... ...о чём вы???в России-выборы... ...мудко и путин наш вечный "выбор"...
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андрей андреев
1471000136
"Сократить кол-во клубов" Вы уже сократили кол-во поликлинник,больниц,институтов,библиотек.Зато много церквей.И останутся в России много верующих,необразованных,больных людей,неумеющих играть в футбол.Или уже?
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Chernyi Lis
1471000831
и полностью угробит росс.футбол..будем смотреть на легионеров в полном составе..
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Виталич
1471004043
какой хитрожопый пес..и в думу и рфс..он же лоббировал осень-весна..козлина бл..
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chera373
1471004151
Убил футбол в Осетии - то же ждет и всю Россию.
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kvm
1471004963
опять пёс гавкает...
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Serjoga
1471010476
Первое, что нужно сделать-это установить реальные зарплаты футболистам в российских рублях и сделать, чтобы они эти деньги зарабатывали, а не получали по контракту (играешь-не играешь, забиваешь-не забиваешь все равно еврики получают)! Бонусами (за победы, за голы, за передачи) "накручивайте" зарплаты! Тогда и лимит не нужен будет! это же российский менталитет! Зачем "пахать" если нам и так отлично платят?
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