Газзаев намерен отменить лимит на легионеров

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев заявил, что намерен отменить лимит, в случае победы на выборах. Напомним, голосование состоится 24 сентября.

«Первое, что сделаю, если выиграю выборы, – отменю лимит. Вы прекрасно понимаете, в каком состоянии сегодня и российский спорт со всеми его проблемами, и футбол в частности. Последние результаты на чемпионатах мира и Европы говорят о том, что сегодня необходимо проводить, считаю, масштабные реформы для того, чтобы реанимировать в футбол, особенно в преддверии домашнего чемпионата мира. Конечно, нужно менять структуру чемпионата, вовлечь в систему профессионального, детско-юношеского, любительского футбола все регионы Российской Федерации. В программе, с которой я буду выступать на конференции РФС, все будет четко изложено. Программа достаточно практична, мы много работали с крупнейшими консалтинговыми и юридическими компаниями для того, чтобы выверить практический путь, внедрить новую систему и реформы в российский футбол. Мы должны поменять структуру чемпионата. Затронули вопросы и детско-юношеского, и профессионального футбола. Нам необходимо сократить количество профессиональных клубов вдвое. У нас сегодня их 105, ни в одном другом чемпионате такого нет.

Программа касается и проблем финансового фэйр-плей, и работы с болельщиками. Очень много проблем, которые сегодня существуют в стране. Моя программа достаточно обширная, большая. Для того чтобы создать эту программу, мы проанализировали весь мировой футбол, провели 12 месяцев работы. В сентябре, надеюсь, будет разработана программа реформирования и реорганизации российского футбола. Все структуры должны четко следовать этой программе», – сказал Газзаев.