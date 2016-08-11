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  • Бердыев зарабатывал 300 тысяч в месяц по новому контракту с «Ростовом»

Бердыев зарабатывал 300 тысяч в месяц по новому контракту с «Ростовом»

11 августа 2016, 20:55
35

Стали известны детали дополнительных соглашений к трудовому договору Курбана Бердыева с «Ростовом», который он покинул ранее. Как утверждает DonNews, 63-летний специалист зарабатывал в месяц 291 667 евро плюс премиальные и дополнительные выплаты, хотя ранее говорилось о том, что наставник ростовчан работает с командой без действующего соглашения.

В частности, за второе место в российской Премьер-лиге Бердыеву были гарантированы премиальные в размере 1,5 миллиона евро.

Также отмечается, что до июньских правок договор был менее жестким, а в самом начале работы с «Ростовом» зарплата Бердыева составляла всего 15 тысяч долларов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (35)
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Андрей Ермошин
1470938956
Будут результаты, будет достойная зарплата, ничего в этом зазорного нет.
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андрей андреев
1470938957
А я думал за идею работает.А тут во как.И 100 лямов у Ростова на игроков нет.
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PNZ1985
1470939212
3.14здешь, если бы стока платили, не было бы стока соплей из за бабосов, просто очередной взброс левой инфы по инициативе спонсора Ростова
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алекс88
1470939263
Всего 15000$....копейки же...пару дней на заводе поработать
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DIDI 23
1470941842
В Спартаке также начнёт с 15 000 долларов?
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1470942863
Всего 15 тысяч долларов... Какая жалость! На хлеб хоть хватало ?
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ilichkadr
1470944023
В месяц 291 667 евро плюс премиальные и дополнительные выплаты, в год 3.5 лимона??? Брехня.............
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Сергей Свояк
1470944365
Что за бред, привлекать спонсоров? Не компании какие-то, на взаимовыгодных условиях, а просто бизнесмена, который платит из своего кармана.... Не умеешь зарабатывать на футболе, всего доброго! Они ещё и городские бюджеты дербанят на спортсменов, которые не ставят мировые рекорды, не выигрывают чемпионаты мира или европы, а просто потому что сейчас такая рыночная ситуация в спорте... Кому это надо? Не понимаю. Берите пример с ФК "Краснодар", там не просто спонсор, а идейный вдохновитель! Который воплощает свои мечты и планы в жизнь. При этом он не как Абрамович, Федун и прочие гос. нахлебники...
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ilichkadr
1470945980
Детали дополнительных соглашений к трудовому договору Курбана Бердыева с «Ростовом» абсолютно беспочвенны. Нет подписей ни на одном из них, кроме заявления о расторжении контракта. Допники просто обхохочешься. В пункте «Прекращение договора» значится, что работник (Бердыев) может расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без наличия уважительных причин и без выплаты какой-либо компенсации клубу. В то же время, если бы ФК «Ростов» захотел расторгнуть договор, то должен был бы выплатить компенсацию в размере годового оклада — почти €3,5 млн. Вот какой идиот мог такие условия подписать?
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nik33
1470946984
Уезжай Курбан раз решил.Мнение донских боллельщиков-ты поступил некрасиво...
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