Бердыев зарабатывал 300 тысяч в месяц по новому контракту с «Ростовом»

Стали известны детали дополнительных соглашений к трудовому договору Курбана Бердыева с «Ростовом», который он покинул ранее. Как утверждает DonNews, 63-летний специалист зарабатывал в месяц 291 667 евро плюс премиальные и дополнительные выплаты, хотя ранее говорилось о том, что наставник ростовчан работает с командой без действующего соглашения.

В частности, за второе место в российской Премьер-лиге Бердыеву были гарантированы премиальные в размере 1,5 миллиона евро.

Также отмечается, что до июньских правок договор был менее жестким, а в самом начале работы с «Ростовом» зарплата Бердыева составляла всего 15 тысяч долларов.